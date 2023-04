A rivelare l'indiscrezione è Bloomberg che aggiunge come la casa di produzione sarebbe vicina ad un accordo con la scrittrice J.K.Rowling

La HBO di Warner Bros. Discovery è vicina a siglare un accordo per realizzare una serie televisiva su “Harry Potter”, basata sulla celebre collana di libri della scrittrice J.K.Rowling, da trasmettere sia via cavo che in streaming. A riportare la notizia è il giornalista Rob Golum di Bloomberg, citando una fonte ben informata sulla questione. Secondo Bloomberg, ogni stagione dello show sarà basata su uno dei sette capolavori letterari della serie.

Le voci si rincorrono del 2021, quando un articolo di Variety riportava di contatti fra la Warner Bros. e dei potenziali autori per la realizzazione di una serie tv basata sulla saga di Harry Potter. Bloomberg rivela inoltre che si tratterebbe di un vero e proprio reboot e che la scrittrice J.K.Rowling (possessore di tutti i diritti) sarebbe anche coinvolta nel team di produzione.

