Ebola, Pregliasco: “E’ una malattia con alta letalità, Italia rafforzi sorveglianza”

“La dichiarazione dell’Oms va presa con grande attenzione, ma senza creare allarmismi. Ebola è una malattia gravissima, con elevata letalità, ma molto diversa dal Covid perché non ha una trasmissione aerea nella vita quotidiana. Il rischio di una pandemia globale oggi resta contenuto. Tuttavia, Italia ed Europa devono rafforzare immediatamente sorveglianza, diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e preparazione ospedaliera, soprattutto nei grandi hub internazionali. La vera sfida è intervenire rapidamente sul focolaio africano prima che si estenda ulteriormente“. Così in una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International, commentando l’annuncio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) per l’epidemia di Ebola che sta colpendo specialmente la Repubblica Democratica del Congo.

Oltre 300 casi sospetti e 118 morti in Congo

A oggi nella Repubblica Democratica del Congo si contano oltre 300 casi sospetti e 118 decessi per ebola nelle province di Ituri e Nord Kivu e due decessi nel vicino Uganda. Il Congo ha dichiarato che la prima persona è morta a causa del virus il 24 aprile a Bunia e che il corpo è stato rimpatriato nella zona sanitaria di Mongbwalu, un’area mineraria densamente popolata. “Questo ha causato l’escalation dell’epidemia di Ebola”, ha affermato il ministro della Sanità Samuel Roger Kamba. Quando un’altra persona si è ammalata il 26 aprile, i campioni sono stati inviati a Kinshasa per essere analizzati. Il 5 maggio, l’Oms è stata allertata di circa 50 decessi a Mongbwalu, tra cui quattro operatori sanitari. La prima conferma di un caso di ebola è arrivata il 14 maggio e il ceppo Bundibugyo è stato confermato il giorno successivo. L’ebola è altamente contagiosa e può essere contratta tramite fluidi corporei quali vomito, sangue o sperma. La malattia che provoca è rara ma grave e spesso fatale.