La cantante varesina, vincitrice del concorso dei Giovani nel 2023, è in gara con 'Febbre'

“Mi mette i like di notte Salvini“. Lo ha confessato Clara, in gara a Sanremo 2025 con la sua canzone ‘Febbre‘, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. La cantante, 25enne originaria di Varese, è poi scoppiata a ridere dopo aver pronunciato questa frase relativa al vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

Clara, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano ‘Boulevard’, ha avuto successo nel 2023 con il suo ruolo da attrice nella terza stagione della serie televisiva ‘Mare fuori’, in cui ha interpretato il ruolo di Giulia. Dopo la maturità linguistica, nel 2020 si è trasferita a Milano e iniziato la sua carriera da modella.

