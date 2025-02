Ieri hanno assistito alla terza puntata 10 milioni e 700mila telespettatori

Carlo Conti da Sanremo in diretta per la conferenza stampa in vista della quarta serata del Festival, quella dedicata ai duetti. Co-conduttori saranno Geppi Cucciari e Mahmood. Sono stati 10 milioni e 700mila gli spettatori medi che hanno assistito alla terza serata del 75esimo Festival di Sanremo. Lo share medio è stato pari al 59.8% di share. Secondo la rilevazione standard Auditel la terza serata è stata seguita da 13,360 mln di spettatori nella prima parte (tra le 21.24 e le 23.30) con uno share del 59,8% e da 6,5 mln di spettatori (e 59,2% share) nella seconda, dalle 23.35 alle 1.11.



Cucciari: “Mandare bacio a Meloni? Sì, con il braccio di Elodie”

“Le mando un bacio con il braccio di Elodie”. Lo ha detto Geppi Cucciari in conferenza stampa all’Ariston, in vista della serata di oggi in cui sarà co-conduttrice di Carlo Conti al Festival di Sanremo, a chi le domanda se manderebbe un bacio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ciannamea: “Collana Tony Effe riconoscibile, quella di Damiano no”

“C’è una norma che è stata inserita tanto nei contratti con le case discografiche che nel contratto del Festival di Sanremo che vieta di associare l’immagine o il nome di un artista, di un conduttore o di un ospite a marchi, loghi, prodotti, servizi di terzi. E in ogni caso non deve esserci nessun riferimento”. Così il direttore del Prime time Rai, Marcello Ciannamea, rispondendo a una domanda sulla collana fatta togliere a Tony Effe prima dell’esibizione nella terza serata del Festival di Sanremo, scatenando l’ira del rapper romano. “Il collier lasciato indossare a Damiano David nella seconda serata? Alcuni oggetti sono più riconoscibili, altri meno. Mi rendo conto che il discrimine è piccolo. Ma si deve comunque apprezzare questo comportamento della Rai”. “Lei il collier di Damiano sa associarlo a qualcuno? Chi lo sa. Tendenzialmente nessuno”, ha aggiunto Ciannamea, rivolgendosi alla giornalista che gli aveva rivolto la domanda. “Una serie di dirigenti e funzionari Rai fa questo controllo. Ovviamente il tentativo è sempre quello di evitare il più possibile l’oggetto riconoscibile. Poi un oggetto può essere riconoscibile per me, non è riconoscibile per quell’altro. Però tendenzialmente è quella che si segue”, ha aggiunto il direttore del Prime time.

Cucciari: “Come vestirò? Come ho sempre fatto, con dignità e decoro”

“Come mi vestirò stasera? Come ho sempre vestito. Con dignità, decoro, eleganza. E soprattutto gratis.E mi spoglio gratis”. Lo ha detto scherzando Geppi Cucciari in conferenza stampa all’Ariston, in vista della serata di oggi in cui sarà co-conduttrice di Carlo Conti insieme a Mahmood, a chi le domanda come si vestirà durante lo spettacolo.

Mahmood: “Cercherò d’essere spontaneo in maniera televisiva”

“Sono contento di essere qui con Geppi, l’amo tanto. Carlo mi ha detto che devo essere spontaneo, il problema è che da spontaneo dico un sacco di cazzate. Quindi devo essere spontaneo in maniera televisiva. Sono felice”. Lo ha detto Mahmood nel corso della conferenza stampa all’Ariston in vista della quarta serata del Festival di Sanremo in cui sarà co-conduttore di Carlo Conti insieme a Geppi Cucciari.

Conti: “Stasera apro con Benigni, per me un sogno Sanremo”

“Per me è un grande sogno iniziare questa serata con Roberto Benigni“. Lo ha annunciato Carlo Conti nella conferenza di presentazione della serata Cover del Festival di Sanremo. Si tratta, ha spiegato, “di un ospite che avevo sempre invitato nei miei precedenti Festival ma non era mai stato con me. Con lui apriremo, farà un grande saluto a suo modo, con allegria, entusiasmo, energia e mi ha detto che deve fare un annuncio”, ha aggiunto Conti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata