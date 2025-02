Sul palco dell'Ariston Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa oltre alle esibizioni degli altri Big in gara

Al Teatro Ariston la terza serata del 75° Festival di Sanremo. Accanto al direttore artistico Carlo Conti Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Sul palco dell’Ariston si alternano gli altri 14 cantanti in gara che si esibiranno dopo la finale della categoria Nuove proposte in cui se la vedranno Alex Wyse e Settembre.

Ospiti di questa terza serata i Duran Duran che proporranno un medley dei loro successi. Edoardo Bennato ha aperto la puntata: poi spazio per Iva Zanicchi che riceverà il Premio alla Carriera e si esibirà in un medley dei suoi successi.

Problema a un occhio per Massimo Ranieri

Massimo Ranieri si è presentato sul palco dell’Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo con un occhio visibilmente arrossato. Il cantante napoletano ha comunque eseguito senza problemi il brano ‘Tra le mani un cuore’.

Baby esperto Festival Samuele risponde a quiz e presenta Ranieri

Momento all’insegna del divertimento quando Carlo Conti ha chiamato sul palco dell’Ariston Samuele Parodi, il bambino di 11 anni super esperto del Festival di Sanremo, che aveva chiesto di essere invitato alla kermesse sul Tg1. “La mia passione per il Festival è nata all’improvviso”, ha raccontato. Ha risposto a tutte le domande di Conti e anche a una rivoltagli da Nunzia De Girolamo dalla platea. “Conduci tu stasera, io mi metto qui che ho trovato posto”, ha scherzato il direttore artistico, sedutosi su una della poltrone del teatro. Poi gli ha fatto presentare l’esibizione di Massimo Ranieri, che lo ha abbracciato. Stupito dal mondo in cui ha introdotto il cantante, Conti ha commentato: “Una cosa è certa, ho trovato il conduttore del prossimo anno”.

La gag di Katia Follesa

Subito gag per Katia Follesa, tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo. La comica si è presentata con il bob da neve, minacciando di usarlo per scendere le temute scale dell’Ariston. Carlo Conti è quindi salito a prenderla. Follesa indossa un vestito nero con la scollatura a cuore. “Volevo salutare tutte le donne che come me vogliono raggiungere degli obiettivi”, ha detto. “Non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio cachet in beneficenza”, ha annunciato ironicamente.

Ovazione per Brunori Sas

Ovazione del teatro Ariston per Brunori Sas che ha appena eseguito ‘L’albero delle noci’, il brano con cui partecipa al Festival di Sanremo. Al termine gli spettatori hanno scandito “Brunori, Brunori”.

Lamborghini in bianco scherza con Conti ‘favorisce tua abbronzatura’

Elettra Lamborghini – tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo – scende dalle scale dell’Ariston indossando un abito a sirena bianca illuminato da Swarovski. Poi raggiunge Carlo Conti e scherza: “Sono pronta ma ti devo dire una cosa, l’abito bianco è in tuo onore, perché voglio favorire la tua abbronzatura”.

Bennato con il nastro nero sulle scarpe per coprire marca

Edoardo Bennato evita un nuovo caso John Travolta, presentandosi sul parco dell’Ariston – dove ha eseguito ‘Sono solo canzonette’ – con un paio di scarpe di una nota marca il cui segno distintivo è stato sapientemente coperto da un nastro adesivo nero

Miriam Leone parla del figlio e si commuove

Momento di commozione per Miriam Leone, una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo, entrata in scena con un abito nero a sirena, tempestato di grandi perle. “Il mio bimbo ora sta dormendo. Lo saluto per quando sarà grande e vedrà la mamma in questo momento”, ha detto l’attrice prima di asciugarsi gli occhi con le mani. Carlo Conti ha ricordato di averla “incoronata Miss Italia nel 2008”.

Edoardo Bennato apre la terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo è iniziata con ‘Sono solo canzonette’, eseguita da Edoardo Bennato, uno degli ospiti della puntata. Carlo Conti, entrato nel teatro dalla platea, l’ha presentato così: “Ci ha regalato canzoni straordinarie per sognare e per ballare”.

Iva Zanicchi riporta all’Ariston i suoi 3 successi al Festival

Riporta sul palco del Festival i suoi tre brani con cui ha trionfato a Sanremo Iva Zanicchi, che stasera all’Ariston riceverà un premio alla carriera. L’Aquila di Ligonchio si esibirà nel medley di ‘Non pensare a me’, canzone vincitrice nel 1967, ‘Zingara’, che vinse nel 1969, e ‘Ciao cara come stai’, vincitrice nel 1974.

Conti: “Seconda serata di solito cala un po’, invece stiamo andando forte”

“Devo dire che di solito la seconda serata cala un po’, invece stiamo andando forte”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, collegandosi in diretta con il Tg1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata