Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis per istigazione a delinquere

La cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, ha presentato una denuncia nei confronti di Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi. Oltre al legale la denuncia è stata presentata nei confronti dell’inviato del programma ‘Le Iene’, Alessandro De Giuseppe, autore di numerosi servizi televisivi sul delitto di Garlasco e dell’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, l’ex maresciallo Francesco Marchetto. La denuncia, anticipata da Il Giornale, è stata presentata attraverso uno dei legali di famiglia, l’avvocato Antonio Marino, e all’interno si contesta il reato di istigazione a delinquere finalizzato alla diffamazione e alla calunnia nei confronti della famiglia degli zii e delle due cugine gemelle della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, più volte coinvolte da rumors mediatici nella nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, senza che nessun componente fosse mai stato iscritto sul registro degli indagati. Il fascicolo è stato assegnato al sostituto procuratore di Milano, Antonio Pansa, lo stesso pm che ha sul tavolo decine di esposti e segnalazioni sempre della famiglia Cappa e altre della famiglia Poggi, sporte attraverso gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, in cui le ipotesi di diffamazione aggravata e stalking sono contestate a haters sui social network, youtuber, giornalisti e blogger.

De Rensis: “Giorno più bello, finalmente si potrà chiarire qualcosa”

Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, è intervenuto a ‘Ore14’ su Rai2 in merito alla denuncia presentata ai suoi danni per istigazione a delinquere da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. “Dopo la notizia della riapertura dell’indagine, questo nell’ultimo anno e mezzo è il giorno più bello per me. Un giorno molto bello in cui finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole”.