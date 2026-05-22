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venerdì 22 maggio 2026

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22/05 – Espulsi da Israele tutti gli attivisti della Flotilla: “Noi picchiati” – Medici di famiglia in rivolta – Conte saluta il Napoli

22/05 – Espulsi da Israele tutti gli attivisti della Flotilla: “Noi picchiati” – Medici di famiglia in rivolta – Conte saluta il Napoli
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Espulsi da Israele tutti gli attivisti della Flotilla. Il deputato del M5S Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani: “Siamo stati picchiati”. La procura di Roma acquisirà i video degli attivisti legati e inginocchiati. Tajani chiede all’Ue di discutere sanzioni contro Ben-Gvir. 

Medici di famiglia in rivolta: i motivi della protesta e i rischi di una grande fuga dei dottori verso la pensione.

Dopo due stagioni si chiude l’avventura di Conte al Napoli. Contro l’Udinese al Maradona il tecnico salentino saluterà i tifosi, per lui si profila un ritorno sulla panchina della Nazionale.

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