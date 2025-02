Giorgia, Cristicchi, Fedez, Lauro e Corsi sono gli artisti in testa alla classifica. Bianca Balti mostra le cicatrici e illumina l'Ariston con la sua forza

Conferme per Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi e new entry Fedez nella cinquina dei più votati della seconda serata del Festival di Sanremo. Una top 5 che ricalca quasi in toto quella della prima puntata, con l’eccezione di Brunori Sas, che cede il posto al rapper milanese. Impossibile sapere quanto nella scelta abbia pesato la vasta fanbase di Fedez con l’entrata in gioco del televoto.

Damiano emoziona l’Ariston con l’omaggio a Dalla

A rubare la scena alla competizione è stato, per lunghi tratti, Damiano David, il super ospite tornato sul palco dell’Ariston in versione solista, prima con un omaggio a Lucio Dalla, poi con la potenza del suono di ‘Born with a broken heart’. Damiano sceglie ‘Felicità’ per ricordare Dalla. Durante l’esibizione, trasmessa in bianco e nero, ecco l’attore Alessandro Borghi e il nipotino Vittorio Bomvicini, che al termine dell’esibizione non riesce a trattenere le lacrime. Bambino come Alessandro Gervasi, tra i protagonisti della fiction Rai ‘Champagne’ sulla vita di Peppino di Capri, che, in un altro momento della serata, suonerà al pianoforte l’omonimo brano dell’artista campano, strappando un lungo applauso all’Ariston. Con ‘Born with a broken heart’, Damiano riprende il suo look da rocker. Voce potente e ritmo mentre decine di smartphone si alzano dalla platea per riprendere la performance dell’artista romano. “Dico sempre che questo è il palco più bello e importante per me, dove è successa la cosa più bella della mia carriera. E’ un onore tornare”, afferma al termine. David funge da diversivo, con due esibizioni che arrivano in altrettanti momenti della carrellata dei quindici Big della seconda serata.

I tre co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

Al fianco di Carlo Conti tre co-conduttori d’eccezione, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, ognuno con un ruolo ben definito. Fresca e all’insegna della vita, proprio come voleva, la prova di Balti sul palco. Elegantissima la top model che sfila sul palco cambiando diversi abiti, sempre all’insegna dell’eleganza, e senza bandana a coprire il capo. “Sono sicura che quest’anno mi divertirò un sacco”, esordisce. Durante la conduzione si rende anche protagonista di momenti divertenti, ad esempio sfidando Malgioglio su chi sia più glamour tra i due. Il paroliere regala momenti di ilarità con i suoi abiti eccentrici, tra cui uno dotato di velo rosso “lungo 50 metri”, dice, che Conti prova a srotolare. Ma non nasconde l’emozione: “Me la sto facendo addosso”, afferma avvicinandosi al conduttore.

Autentico mattatore Nino Frassica: entrato in scena con un ciuffo tinto alla Malgioglio per il lancio della pubblicità dice di voler annunciare il vincitore del Festival e, incassata l’obiezione ironica di Conti, osserva: “Lo sappiamo da novembre”. Poi improvvisa una gag sull’audience della puntata, con i massimi vertici Rai che assistono divertiti.

I 15 big in gara

Con soli 15 Big in scaletta, Conti non ha l’ansia da velocità della prima serata e concede ai colleghi piccoli momenti di divagazione. Il direttore artistico viene da un boom di ascolti che lo ha visto superare Amadeus al primo tentativo. Un risultato confermato anche dai dati dell’audience su RaiPlay, dove – svela Conti – la prima serata “è stata la più seguita della storia con oltre 600mila dispositivi collegati in diretta”. Il primo a esibirsi è stato Rocco Hunt, l’ultimo Willie Peyote. Da segnalare una nuova standing ovation per ‘Quando sarai piccola’ di Simone Cristicchi e le ovazioni per Giorgia.

I look della serata: dalle piume di Elodie al gessato di Achille Lauro

Sul fronte del look da segnalare il rosso scelto da Elodie, con tanto di piume, il gessato bianco di Achille Lauro e Fedez che resta fedele al total black, lenti a contatto comprese. Classifica dei Big a parte, la serata ha sancito i due finalisti delle Nuove proposte che nella terza serata si giocheranno l’ambito premio. Si tratta di Alex Wyse (che porta ‘Rockstar’) e Settembre (con ‘Vertebre’). Eliminate Maria Tomba (‘Goodbye (voglio good vibes)’, eseguita a piedi scalzi) e Vale LP e Lil Jolie (‘Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore’). Vale LP e Lil Jolie si sono comunque assicurate un sentito applauso quando hanno esposto sul palco due cartelli gialli con scritto ‘Se io non voglio, tu non puoi’, slogan contro la violenza sulle donne. Conti ha apprezzato: “Noi che siamo maschietti diciamolo con forza, se una donna dice no è sempre no, e non esiste nessuna scusa”, ha commentato.

La performance di Big Mama e il cast di Follemente

Fra gli altri momenti di spettacolo la performance di Big Mama al Suzuki stage con ‘La rabbia non ti basta’ e ‘Somebody to love’ dei Queen, eseguita in coro dal cast di ‘Follemente’ di Paolo Genovese (tra cui Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudia Pandolfi, Marco Giallini e Claudio Santamaria).

