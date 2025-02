La modella di Lodi conquista con il sorriso e la simpatia

Spigliata, spontanea e spiritosa. E naturalmente bella. Bianca Balti incanta l’Ariston nella veste di co-conduttrice della seconda serata del Festival. Colpita da un tumore alle ovaie con cui sta combattendo, alla vigilia aveva chiarito: “Non vengo a fare la malata, sono una professionista”. Niente parrucca o foulard, brilla al naturale la top model 40enne di Lodi e si rivela una scelta azzeccata di Carlo Conti. Scende le scale ringraziando Conti e dicendo “Sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno”. “Sono sicuro, perché hai una energia e una bellezza unica”, la risposta del conduttore. Non manca il siparietto con uno degli altri tre co-conduttori Cristiano Malgioglio. Il paroliere si presenta col mocio e pulisce il palco, poi chiede di poter ballare con Balti, che accorre divertita. I due si lanciano poi in un breve valzer. Tra i due si instaura anche un tormentone. “Sarò la più glamour”, aveva detto ad inizio serata, ma è lei stessa a mettere in dubbio il suo scettro dopo l’entrata in scena di Malgioglio con tanto di strascico. Conti quindi sottopone i due a un faccia a faccia con domande e risposte sulla rispettiva ‘glamourness’., nella quale Bianca conferma il suo sense of humour. “Che bona che sei”, è poi l’accoglienza riservata da Balti a Rose Villain, a cui corre incontro e abbracciandola.

