Sul palco assieme al direttore artistico Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Super ospite Damiano David

E’ inziato al Teatro Ariston per la seconda serata del 75° Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti stasera ci sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Sul palco 15 dei 29 Big in gara prima dei quali, però, si esibiranno le nuove proposte: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e la coppia Vale LP e Lil Jolie che si sfideranno in due semifinali. Attesa per i gli ospiti: Damiano David che omaggerò Lucio Dalla e Carolina Kostner.

Balti: “Sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno”

Vestita da un abito chiaro con lunghissima scollatura, Bianca Balti entra in scena mostrando un sorriso raggiante e il capo rasato. La top model ha sceso le scale ringraziando Carlo Conti e dicendo “Sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno”. A quel punto il conduttore le ha risposto “sono sicuro, perché hai una energia e una bellezza unica”.

Damiano emoziona con ‘Felicità’ di Dalla, su palco Borghi e il piccolo Vittorio

Emozionante tributo di Damiano David a Lucio Dalla. Il frontman dei Maneskin si esibisce in ‘Felicità’, struggente brano del cantante bolognese, venendo inquadrato in bianco e nero. Alle sue spalle l’attore romano Alessandro Borghi su una panchina insieme a un bambino, Vittorio Bonvicini, ascoltano l’intensa esibizione. “Mammamia. Che meraviglia ci hai regalato”, ha detto Carlo Conti a Damiano conclusa l’interpretazione. A quel punto Borghi ha ringraziato David per “la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo pensato che Vittorio fosse la persona giusta per rappresentare questo passaggio da uno stato di sonnolenza a quello della ricerca della felicità delle nuove generazioni”

Settembre con ‘Vertebre’ secondo finalista tra le Nuove proposte

Settembre, con il brano ‘Vertebre’, è il secondo finalista della sezione ‘Nuove proposte’ del Festival di Sanremo. Il 24enne cantante napoletano ha sconfitto Maria Tomba, con la sua ‘Goodbye (voglio good vibes)’. Settembre domani in finale troverà Alex Wyse con la sua ‘Rockstar’ che ha sconfitto il duo Vale LP LIl Jolie con la loro ‘Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore

Vale LP e Lil Jolie esibiscono slogan contro violenza donne

Se io non voglio, tu non puoi”. Lo slogan della campagna contro la violenza sulle donne di ‘Una nessuna centomila’ campeggia su due cartelli mostrati dal duo Vale LP e Lil Jolie a conclusione loro esibizione nella semifinale della sezione Nuove proposte a Sanremo. La scritta, nera su sfondo giallo, è stata commentata da Conti così: “Noi che siamo maschietti diciamolo con forza, se una donna dice no è sempre no, e non esiste nessuna scusa”. Vale LP e Lil Jolie hanno cantato il brano ‘Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore’.

Alex Wyse primo finalista Nuove proposte

Alex Wyse con ‘Rockstar’ è il primo finalista delle Nuove proposte. Lo hanno annunciato Carlo Conti e Alessandro Cattelan all’esito della semifinale contro Vale Lp e Lil Jolie che portavano ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’. Il voto è stato espresso da pubblico a casa, e giuria della Sala Stampa Tv e Web e giuria delle Radio.

Platea Ariston omaggia Carlo Conti intonando ‘Sei bellissimo’

Sei bellissimo, sei bellissimo”. Accennando i versi della nota canzone di Loredana Bertè, la platea del teatro Ariston ha omaggiato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti in apertura della serata. Conti ha ringraziato il pubblico per i buoni dati d’ascolto conquistati della prima serata.

Conti: “Pubblico ha apprezzato prima serata, pedaliamo con sorriso”

“Sempre tranquillo, sempre con i piedi per terra. Pedaliamo con il sorriso. È andato tuto molto bene. Il pubblico ha apprezzato questa nostra prima serata”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in diretta al Tg1. Stasera ci saranno “Damiano con una bellissima sorpresa, un omaggio a Lucio Dalla, e poi il suo grande successo internazionale”, ha concluso Conti.

