Il superospite sul palco canta "Felicità"

Emozionante tributo di Damiano David a Lucio Dalla. Nella seconda serata del Festival il frontman dei Maneskin si esibisce in ‘Felicità’, struggente brano del cantante bolognese, venendo inquadrato in bianco e nero. Alle sue spalle l’attore romano Alessandro Borghi su una panchina insieme a un bambino, Vittorio Bonvicini, ascoltano l’intensa esibizione. “Mammamia. Che meraviglia ci hai regalato”, ha detto Carlo Conti a Damiano conclusa l’interpretazione. A quel punto Borghi ha ringraziato David per “la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo pensato che Vittorio fosse la persona giusta per rappresentare questo passaggio da uno stato di sonnolenza a quello della ricerca della felicità delle nuove generazioni”

