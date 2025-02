Rihanna è andata in tribunale, a Los Angeles, per sostenere A$AP Rocky (pseudonimo di Rakim Athelaston Mayers), suo compagno e padre dei suoi due figli, accusato di aggressione a mano armata. Il fatto sarebbe avvenuto il 6 novembre 2021 in una strada di Hollywood, California. La popstar delle Barbados ha assistito all’udienza tra le fila del pubblico, accanto alla madre di Rocky.

