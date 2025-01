'With Love, Meghan' avrebbe dovuto debuttare il 15 gennaio ma la Duchessa del Sussex è impegnata a sostenere le vittime dell'emergenza

Meghan Markle ha rinviato l’uscita della sua nuova serie Netflix a causa degli incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles e provocato almeno 24 morti. ‘With Love, Meghan’ avrebbe dovuto debuttare mercoledì, ma la piattaforma ha confermato di sostenere la richiesta della duchessa di posticipare l’uscita, per concentrarsi sull’aiuto alle persone colpite dagli incendi. L’ex attrice è nata e cresciuta a Los Angeles e ora vive a Montecito, in California, con Harry, duca del Sussex e i loro due figli. Sabato Harry e Meghan hanno visitato Pasadena per distribuire cibo e acqua alle vittime degli incendi e ringraziare i primi soccorritori.

I roghi che negli ultimi giorni hanno devastato Los Angeles hanno avuto gravi conseguenze, causando distruzione e suscitando profonda tristezza per tutte le persone rimaste senza abitazione. La città californiana è al centro delle cronache di tutto il mondo e molte celebrità si sono attivate per aiutare i cittadini in difficoltà attraverso organizzazioni impegnate a fornire aiuti essenziali. Una situazione tragica, di fronte alla quale anche il mondo dello spettacolo si è fermato: l’annuncio delle nomination agli Oscar, per esempio, mentre i Critics Choice Awards sono stati posticipati al 26 gennaio 2025.

“With Love, Meghan”, la serie Netflix annunciata su Instagram

Meghan Markle a inizio anno è tornata su Instagram con un profilo personale. Proprio sul social media aveva annunciato l’arrivo di una nuova serie Netflix, “With Love, Meghan”, postando un trailer del suo nuovo lavoro che mostra la duchessa del Sussex impegnata in cucina, lavori di casa e giardinaggio con alcuni amici. “Non vedevo l’ora di condividerlo con voi! Spero che amiate lo spettacolo tanto quanto io ho amato realizzarlo. Auguro a tutti voi un nuovo anno fantastico! Grazie alla nostra fantastica troupe e al team di @netflix. Sono molto grata per il supporto e il divertimento!”, aveva scritto la moglie di Harry.

