La moglie del principe Harry di nuovo sui social: il primo post un video in bianco e nero girato su una spiaggia

Meghan Markel torna su Instagram. La duchessa del Sussex ha aperto un nuovo profilo personale sul social network e il suo primo post, pubblicato il primo gennaio, è un video in bianco e nero, girato probabilmente dal marito Harry, che mostra l’attrice sorridente e di bianco vestita su una spiaggia: Meghan scrive sulla sabbia il numero 2025.

Meghan, oltre 640mila follower in meno di 24 ore

In meno di 24 ore l’account @meghan ha già oltre 640mila follower. Il ritorno sui social media della moglie del principe Harry arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo aggiornamento del profilo che Meghan aveva assieme al duca del Sussex, @SussexRoyal, interruzione avvenuta dopo la cosiddetta ‘Megxit’, l’addio della coppia ai ruoli ufficiali che avevano nella casa reale inglese.

Prima di sposarsi col secondogenito di Re Carlo II l’ex attrice della serie tv ‘Suits’ aveva un account Instagram molto popolare. In un’intervista del 2022 con The Cut del New York Magazine, Meghan aveva confidato di voler riaprire un proprio profilo social: “Volete sapere un segreto? Sto tornando… su Instagram”.



