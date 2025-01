Un guasto elettrico tra le possibili cause dei roghi. Il vento si rafforza, resta l'allerta

Le vittime degli incendi a Los Angeles sono salite a 24. Lo ha annunciato l’ufficio del coroner della contea, secondo quanto riportato dal New York Times. Secondo la lista pubblicata dal medico legale della contea di Los Angeles, che non fornisce nessun dettaglio delle generalità, otto vittime sono state trovate nella zona dell’incendio a Palisades, 16 in quella dell’Eaton.

Tra le possibili cause di uno dei roghi che stanno devastando Los Angeles ci sarebbe anche un guasto elettrico. Secondo la Cnn i vigili del fuoco stanno indagando se le apparecchiature elettriche Edison abbiano contribuito all’incendio di Hurst. L’incendio è stato segnalato intorno alle 22:10 e un circuito ha subito un relè un minuto dopo, secondo un comunicato della stessa Edison International.

In 150mila restano sotto ordine evacuazione

Circa 150.000 persone nella Contea di Los Angeles restano sotto l’ordine di evacuazione per gli incendi, con più di 700 residenti che sono stati sfollati in nove rifugi. I funzionari hanno detto che è improbabile che la maggior parte degli ordini di evacuazione nell’area di Palisades venga revocata prima che l’allerta rossa scada mercoledì sera. In totale, i quattro incendi hanno consumato più di 160 chilometri quadrati, un’area più grande di San Francisco. L’incendio di Palisades è stato contenuto all’11% e il contenimento dell’incendio di Eaton ha raggiunto il 27%. Questi due incendi da soli hanno bruciato quasi 153 chilometri quadrati. Le fiamme, divampate martedì a nord del centro di Los Angeles hanno bruciato più di 12.000 strutture.

