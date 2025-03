Seconda puntata del talent show condotto da Maria De Filippi

Amici 2025 torna in prima serata su Canale 5, sabato 29 marzo per la seconda puntata della stagione, dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana. Nel talent show condotto da Maria De Filippi, i ragazzi tornano sul palco pronti ad affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e ballo.

13 talenti in tre squadre

Sono 13 i talenti rimasti in gara. Per la squadra guidata dal duo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol per il canto, mentre Alessia, Chiara e Daniele competono per il ballo. I coach Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, schierano Luk3 e Senza Cri per il canto e Francesco per il ballo. La squadra diretta da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri manda in gara Nicolò e Trigno per il canto, e Francesca e Raffaella per il ballo.

I giudici del serale di Amici

In giuria troviamo Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario mentre la partecipazione di Barbara Foria, garantirà alla puntata risate e pungente ironia

Tananai superospite della puntata

Superospite musicale della serata è il cantautore multiplatino Tananai, che presenta il suo nuovo singolo “Alibi”, colonna sonora del film “L’amore, in teoria”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata