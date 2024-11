L'attore ospite di Francesca Fagnani: "Le droghe? Provate tutte tranne l'eroina ma non è mai diventata una dipendenza"

Dal rapporto con la figlia (“credo di essere un buon padre”) a quello con Benedetta Porcaroli, passando per l’affaire Clizia Incorvaia-Scarcina che ritiene “un orrore”. Riccardo Scamarcio si racconta a Belve su Rai2, davanti a una Francesca Fagnani che esordisce canzonandolo: “Quando ti ho chiamato per venire qui mi hai detto sto a Los Angeles, te pare che vengo a Belve?”, scherza la conduttrice. “Lei è permaloso?” “Sì molto”, risponde Scamarcio. E che Belva si sente? “Un leone“.

Tutte le confessioni di Scamarcio

Tanti i temi toccati: dalle tante ore passate a girare quell’amplesso, divenuto famosissimo, con Monica Bellucci in ‘Manuale d’amore’, che Scamarcio definisce “difficilissimo”, al suo rapporto con il pubblico e il mondo dello spettacolo. Sulla vicenda del presunto tradimento con Clizia Incorvaia dice che quella storia “per me è un orrore” e che “credevo lui fosse un amico ma invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare”, dice, “questa vicenda mi fa orrore, non ne voglio parlare”.

Ha mai baciato un uomo fuori dal set? “No”, dice storcendo il naso. E Fagnani: “Va beh non lo dica così”.

Poi, il tema delle droghe: “Le ho provate tutte, tranne l’eroina” dice Scamarcio, “ma non è mai diventata una dipendenza”.

