Francesca Fagnani

Geo fa volare il pomeriggio di Rai3: 1.4 mln e 12,5% di share. Chissà chi è su Nove non arriva al 3%

Le pagelle e i dati degli ascolti tv di ieri, giovedì 18 novembre 2024:

GEO – VOTO 7

Il pomeriggio di Rai3 si illumina con Geo condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi

che ieri ha registrato una media ascolti di 1.421.000, 12,51%. Come dati ha già superato nella classifica di Rai3 Blob (1.024.000, 5,20%), Il cavallo e la torre (1.191.000, 5,70%). Prossimo obiettivo Un posto al sole che anche ieri ha fatto poco di più come spettatori 1.547.000, ma share nettamente più basso per la soap opera 7,22%).

BELVE – VOTO 6.5

Su Rai 2 la prima puntata di Belve con Francesca Fagnani ha ottenuto nella presentazione 1.166.000 telespettatori, share 5,54% e nel programma 1.555.000, 9,11%. Rai2 vicina al 10% senza Sinner è già una notizia. Tanto per ricordarlo sabato scorso in prima serata su Rai2 dalle 20:38 alle 22:21 la semifinale di Atp Finals Sinner-Ruud è la scelta di 2.174.000 spettatori pari all’11.3%

DI MARTEDì – VOTO 6.5

Su La7 DiMartedì di Giovanni Floris ha ottenuto – dalle 21.28 alle 00.06 – circa 1.600.000 telespettatori, share 9,50%. Più del doppio di ascolti rispetto al competitor Bianca Berlinguer. Su La7 ancora un ottimo risultato per Otto e mezzo di Lilli Gruber che ha fatto registrare 1.962.000 telespettatori, share 9,19%

SANREMO GIOVANI – VOTO 6+

Cresce lo share alla seconda puntata di Sanremo Giovani che ottiene un ascolto (a tarda notte e sulla scia di Belve) di 377.000 telespettatori, share 5,64%. Una settimana fa la prima puntata aveva ottenuto più spettatori 527.000 (ma era partito prima, sul finire del prime time e in seconda serata) ma meno share ( 3.7%).

AMORE CRIMINALE – VOTO 6

Su Rai 3 Amore criminale – Storie di femminicidio ha ottenuto nella presentazione 683.000 telespettatori, share 3,25%, e nel programma 811.000, 4,38%. Ha fatto meglio di Rete 4 che con È sempre Cartabianca ha registrato 588.000 telespettatori, share 4,07%.

BINARIO 2 – VOTO 6-

Una quasi sufficienza che è più un incoraggiamento che un voto perché il programma ha scavallato il 2% di share. Uno sforzo notevole visti i precedenti ascolti. Ieri su Rai 2 Binario 2 104.000 spettatori e 2,25% di share.

PORTA A PORTA – VOTO 5.5 su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 585.000 telespettatori, share 7,89%

CHISSA CHI E’ – VOTO 5

Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 442.000 telespettatori, share 2,09%, e nel programma 555.000, 2,61%. In pratica lo stesso risultato Cortesie per gli ospiti (542.000, 2,6%) su Real Time alla stessa ora.

