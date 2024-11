Foto dall'archivio

Lo ha annunciato Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani

“Nella serata finale del Festival di Sanremo Alessandro Cattelan salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore”. Lo ha detto il direttore artistico Carlo Conti nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani.

Sanremo Giovani

Sotto la Direzione Artistica di Carlo Conti, “Sanremo Giovani” si rinnova… e lo fa dal profondo, a giudicare dal vocabolario che i 24 giovani Artisti (età media 20 anni) hanno usato per presentarsi.

La Commissione ha selezionato i 24 (su 564) candidati che approdano al programma al debutto martedì 12 novembre su Rai 2 (“Sanremo Giovani”), per proseguire in prima serata su Rai 1 (“Sarà Sanremo”, il 18 dicembre): attraverso una lunga serie di “sfide a due” al batticuore, la Commissione sceglierà i 4 superfinalisti (compreso un esponente di “Area Sanremo”) che si contenderanno sul palco del Teatro Ariston la vittoria finale di questa edizione delle “Nuove Proposte”.

Le 24 canzoni (già disponibili all’ascolto su RaiPlay) presentano il mondo della musica di oggi, quella che i ragazzi cercano e ascoltano, perché in perfetta sintonia con le loro emozioni. E in queste canzoni le emozioni, insieme a musica ed energia, sono le vere protagoniste. E quale migliore location che la “mitica” Sala A di Via Asiago per questo progetto musicale? Da sempre, infatti, la radio è il luogo deputato per la musica e proprio nelle radio hanno mosso i primi passi molti dei giurati della Commissione musicale, compreso il Direttore Artistico Carlo Conti, e il conduttore Alessandro Cattelan, un altro che “mastica” di musica da sempre. Sarà Alessandro Cattelan ad accompagnare i giovani artisti, che saranno valutati durante le puntate, e a raccontare il loro percorso, fatto inevitabilmente di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di “Sanremo Giovani – Sarà Sanremo”.

