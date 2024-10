Lo spettacolo teatrale al via il 29 ottobre con la prima data al TAM - Teatro Arcimboldi Milano

Icona dalle mille contraddizioni, a tutti gli effetti pop star internazionale, Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, si racconta per la prima volta a teatro nello spettacolo che segna il suo debutto teatrale: ‘Siffredi racconta Rocco‘, in tour dal 29 ottobre con la prima data al TAM – Teatro Arcimboldi Milano per poi proseguire nei teatri di tutta Italia, tra cui il Teatro Alfieri di Torino (4 novembre) e il Brancaccio di Roma (18 novembre). “A teatro racconto la mia vita, senza rimpianti“, ha detto presentando ilsuo spettacolo. Oggi Rocco Siffredi lavora ancora nel porno come produttore a Budapest, in Ungheria, dove ha anche conosciuto la moglie Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi. Sul suo rapporto con il porno e su come viene percepito il sesso dai giovani, ha detto: “Il porno è cambiato con internet e con i social, quindi negli ultimi 15 anni c’è stato una sorta di salto nel futuro. La sessualità è cambiata grazie a queste piattaforme che offrono tutte le possibilità a chiunque di farlo sembrare un gioco, senza rischi, con la possibilità di guadagnare tanto soltanto mostrando i piedi. Ma non è così”. “Io penso però che i giovani hanno una percezione della sessualità anche meglio della nostra, ma a cui non danno peso, per cui è anche rischioso perché pensano che tutto faccia parte di una challenge”. “C’è comunque una sorta di regressione. È un mondo strano, in cui la carne e il rapporto umano non interessa più a nessuno. Tutti pensano solo ai social. Anche nel mio mondo ormai è tutto finto, distaccato”, ha spiegato.

