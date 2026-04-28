Dl sicurezza, Gratteri: “A invertire tendenza non il decreto ma gli investimenti”

(LaPresse) – “Bisognerà pensare a ragionamenti di lungo periodo. Non esiste la soluzione spot, oggi per domani, si deve ricominciare da zero e resettare tutto. Bisogna reinvestire in istruzione, iniziare dall’asilo, scuole elementari e medie. I genitori devono parlare di più con i figli, ascoltarli, non parlargli addosso, invitarli a posare il cellulare e giocare assieme, ma soprattutto parlare e ascoltare”. Così il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di una tavola rotonda all’Università Lumsa in cui veniva affrontato il fenomeno delle baby gang e della sicurezza in città.”Solo facendo tante cose contemporaneamente è possibile invertire la rotta, altrimenti è inutile fare più sicurezza, alzare la pena di un anno o due. Non cambia nulla”. “Come il decreto sicurezza del governo combatte le baby gang? Io non penso che con un decreto legge avremo un’inversione di tendenza, penso che sia più importante, anche se non abbiamo effetti immediati, il ragionamento precedente, quello del medio periodo”, conclude.