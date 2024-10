Il regista a Torino per ricevere il premio Stella della Mole

“Non so se sono un buono o un cattivo maestro. La violenza fa parte di quello che siamo, credo sia qualcosa di molto essenziale, ha fatto parte della mia storia, del mio vivere in strada. Ho visto gente fare cose brutte”. Lo ha detto in conferenza stampa al Museo del Cinema di Torino Martin Scorsese, che questa sera riceverà il premio Stella della Mole. “C’e attrazione nei confronti della violenza, soprattutto da parte dei giovani – ha proseguito – Non si può esultare davanti alla violenza ma non si può negare faccia parte del nostro essere. Non si può dire che la violenza sia il male più assoluto”.

