Il regista a Torino per ricevere il premio Stella della Mole

“Se sto pensando a ritirarmi? Assolutamente no, non intendo dire arrivederci al cinema. Devo ancora fare alcuni film, spero che Dio mi dia la forza, e anche i soldi, per poterli fare”. Lo ha detto in conferenza stampa al Museo del Cinema di Torino Martin Scorsese, che questa sera riceverà il premio Stella della Mole. “Il film su Sinatra è stato rimandato, a quello su Gesù sto lavorando”, ha aggiunto in merito ai suoi prossimi progetti.

