Iran, prosegue l'omaggio dei cittadini alla salma di Alì Khamenei

A Teheran i cittadini iraniani continuano ad affluire nella Grane Moschea per rendere omaggio alla salma dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, nell’ambito del rito funebre iniziato sabato, a pochi mesi dalla sua morte in un raid aereo di Israele e Usa il 28 febbraio all’inizio della guerra. Il corpo dell’ayatollah è esposto in una teca di vetro. “Mi dispiace tantissimo di non essere andata a trovare il leader quando era ancora in vita. Me ne pento tantissimo. Avrei dovuto scoprire la sua personalità molto prima. L’ho capito troppo tardi”, dice in lacrime una donna di 30 anni, Fatemeh Mohammad Ali.