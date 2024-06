La vicenda risale al 2018. Era stato proprio il giornalista ad annunciare che avrebbe querelato l'ex carabiniere

L’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, negli ultimi anni tra i leader dei movimenti politici dei Forconi e dei Gilet Arancioni, è stato condannato in primo grado a seicento euro di multa e 5mila euro di provvisionale a titolo di risarcimento del danno (oltre a 200 euro per la liquidazione delle spese legali) dal tribunale monocratico penale di Roma per aver diffamato il giornalista David Parenzo, conduttore della trasmissione radio ‘La Zanzara’ su Radio24. Lo apprende LaPresse. Il fatto risale al 2018, quando Pappalardo accusò Parenzo in un post su Facebook di ricevere “dal Sole 24ore e Confindustria 250mila euro l’anno“, insinuando che tali presunti guadagni non venissero dichiarati integralmente al fisco. Era stato proprio Parenzo, poco dopo il post, ad annunciare sul suo profilo Twitter che avrebbe presentato querela per diffamazione nei confronti dell’ex alto ufficiale.

