Chiara e Diana dormono in tenda per assicurarsi un posto in prima fila al concerto

Chiara e Diana sono accampate da due giorni davanti allo stadio San Siro di Milano in attesa del concerto di Taylor Swift. Sono arrivate da Roma e Bologna e dormono in tenda per assicurarsi un posto in prima fila per l’evento del 13 e 14 luglio sold out da mesi. “Siamo arrivate qui alle 2 del mattino”, spiegano.

