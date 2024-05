La cantante sudafricana ha avuto qualche difficoltà salendo le scale

La cantante sudafricana Tyla tra i protagonisti del Met Gala 2024: uno degli eventi più glamour, organizzato al Metropolitan Museum of Art di New York dalla rivista Vogue il primo lunedì di maggio di ogni anno. L’artista 22enne ha sfilato sul red carpet con indosso un particolare abito di sabbia che le ha creato qualche difficoltà. Per salire le scale, infatti, è stata aiutata da alcuni addetti che l’hanno sollevata di peso.

