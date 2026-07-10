Regno Unito, omicidio Widdecombe: le immagini dall'alto dell'abitazione circondata dalla polizia

La polizia britannica ha reso noto di aver arrestato venerdì un sospettato per l’uccisione di Ann Widdecombe, ex parlamentare britannica e concorrente di reality show. La Widdecombe, 78 anni, è stata trovata morta giovedì nella sua abitazione nel sud-ovest dell’Inghilterra, a causa di gravi ferite. Un filmato aereo ottenuto dall’agenzia AP mostra la casa dell’ex parlamentare a Dartmoor. Un uomo britannico di 26 anni è in stato di fermo, ha dichiarato Matt Longman, vice capo della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il crimine non viene considerato di natura terroristica e non vi sono elementi che ne suggeriscano una motivazione politica, ha affermato Longman.