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venerdì 10 luglio 2026

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Regno Unito, omicidio Widdecombe: le immagini dall'alto dell'abitazione circondata dalla polizia

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La polizia britannica ha reso noto di aver arrestato venerdì un sospettato per l’uccisione di Ann Widdecombe, ex parlamentare britannica e concorrente di reality show. La Widdecombe, 78 anni, è stata trovata morta giovedì nella sua abitazione nel sud-ovest dell’Inghilterra, a causa di gravi ferite. Un filmato aereo ottenuto dall’agenzia AP mostra la casa dell’ex parlamentare a Dartmoor. Un uomo britannico di 26 anni è in stato di fermo, ha dichiarato Matt Longman, vice capo della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il crimine non viene considerato di natura terroristica e non vi sono elementi che ne suggeriscano una motivazione politica, ha affermato Longman.