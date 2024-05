Presenti anche Damiano dei Maneskin con la fidanzata Dove Cameron

Parata di star sul red carpet del Met Gala 2024 a New York che aveva come tema “The Garden of Time”.

Non è mancata Zendaya che con i suoi tre cambi d’abito ha lasciato a bocca aperta tutti quanti. L’attrice 27enne ha indossato capi di Law Roach, John Galliano e Alexander McQueen. Presenti anche Demi Moore, Jennifer Lopez, Penelope Cruz, Tyla, Damiano dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron. I due si frequentano almeno dallo scorso autunno quando sono stati paparazzati in Brasile al termine di un concerto della rock band italiana. La 28enne attrice e cantante statunitense ha sfoggiato un abito con fiori e trasparenze. Total black per il frontman della rockband italiana.

