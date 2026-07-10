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venerdì 10 luglio 2026

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Legge elettorale, Lollobrigida: "Chi chiede il voto segreto è abituato a fare le cose di nascosto"

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Un appello all’opposizione sull’emendamento alla legge elettorale sul voto ai fuorisede? Il metodo migliore per rappresentare la democrazia è quello di farla a viso aperto. Chi chiede voti segreti su cose che i cittadini devono avere la possibilità di conoscere lo fa perché è abituato a fare le cose di nascosto. Non dichiarando la propria volontà e facendo danni alla democrazia stessa”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell’evento “Piazza Italia-Riscatto Capitale” a Roma. “Quando uno conta sugli intrighi dei palazzi e spera nel voto segreto” prosegue Lollobrigida, “sperando che si evitino le preferenze o si impedisca ai fuorisede di votare, lo fa per ottenere un risultato tattico per danneggiare la maggioranza ma danneggia i fuorisede e chi vuole esprimere le preferenze. E’ un problema di chi tiene più alle poltrone che ai cittadini”.