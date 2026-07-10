Sicurezza, Ferrante: "È una priorità per il governo"

“La sicurezza è sempre stata una priorità per il governo di centrodestra. Noi siamo quelli che abbiamo messo a terra il decreto Caivano, o che sul fenomeno dell’immigrazione incontrollata abbiamo iniziato a regolare i flussi. Gli episodi degli ultimi giorni ci portano a riflettere rispetto a un fenomeno delinquenziale che continua ad agitare le nostre città”. Lo ha detto il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante a margine di una conferenza stampa nella sede regionale di Forza Italia a Napoli.