Il cantautore ha ricevuto la Lupa Capitolina

Siparietto nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio a Roma durante la consegna della Lupa Capitolina a Claudio Baglioni da parte del sindaco Roberto Gualtieri. Il cantautore, ricevuto il premio, ha scherzato con il primo cittadino sulla sua passione per la chitarra: “Scusate l’attesa, vi abbiamo fatto aspettare un po’ perché prima il sindaco Gualtieri mi ha fatto ascoltare la sua musica. Lo avevo già visto suonare in televisione ma siccome alcuni chitarristi non professionisti a volte suonano in playback temevo che non fosse vero, ho anche controllato che non ci fosse un altoparlante dietro. L’ho sentito con le mie orecchie. Quindi abbiamo deciso che probabilmente quando non avremo nulla da fare ci esibiremo in giro per l’Italia con un duo voce e chitarra”.

