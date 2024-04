In un video si vfede la stessa artista, a Miami per un concerto, festeggiare Sinner dopo la vittoria in finale contro Dimitriv

“Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere. Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani é stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante”. Così la cantante e superstar internazionale Laura Pausini celebra il sui social la vittoria di Jannik Sinner a Miami. In un video si vfede la stessa artista, a Miami per un concerto, festeggiare Sinner dopo la vittoria in finale contro Dimitriv, partita a cui ha assistito dal vivo.

