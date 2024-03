Il programma di Francesca Fagnani riparte il 2 aprile

Matteo Salvini ospite di ‘Belve’. Il ministro dei Trasporti, vice premier e leader della Lega registrerà la puntata con Francesca Fagnani la prossima settimana. Il programma ‘Belve’ in prima serata su Rai2 ripartirà il 2 aprile con la prima di 5 puntate settimanali.

Fedez sdoganato

All’esordio probabilmente ci sarà la tanto attesa intervista a Fedez. A meno che non si decida di puntare tutto su Matteo Salvini che potrebbe scavalcare il rapper sul traguardo e relegarlo in seconda fila. Fedez doveva essere ospite già nella precedente edizione del programma ma la Rai, visti i contenziosi aperti con il rapper, decise di non mandare in onda l’intervista.

