Mondiali 2026, lo squalo Ritinha 'profetizza' la vittoria del Brasile contro il Marocco

Uno squalo leopardo dell’Acquario di Rio ha ‘predetto’ che la nazionale del Brasile vincerà contro il Marocco, all’esordio dei Mondiali 2026 nella prima partita del Gruppo C al MetLife Stadium nel New Jersey il 13 giugno. Seguendo le orme di Paul il polpo, la femmina di squalo di nome Ritinha avrà il compito di pronosticare i risultati della Seleção durante il torneo che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. L’amministratore delegato dell’Acquario di Rio, Marcelo Szpilman, ha auspicato che l’attenzione positiva possa contribuire a mettere in evidenza la necessità di preservare le specie di squali.