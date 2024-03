L'attore era stato male mentre era in scena al 'Centro Lucia' di Botticino, in provincia di Brescia

Stefano Fresi rassicura i fan dopo il malore che lo ha colpito mentre era in scena. Sabato 9 marzo l’attore romano si trovava sul palco al ‘Centro Lucia‘ di Botticino, in provincia di Brescia, con lo spettacolo ‘Dioggene’ quando si è sentito male e ha avvisato il pubblico. L’artista 49enne poi è stato soccorso dai medici del 118. “Ciao Instagram, dovreste saperlo ormai che i giornali tendono a fare dei titoloni, tipo ‘Malore di Fresi’. Capisco la vostra preoccupazione. Ci tenevo a dirvi che sto benissimo, è stata una cosa episodica. Mi sono fermato, ho fatto tutti i controlli. Scoppio di salute”, ha detto Fresi in una storia sul suo profilo Instagram. “State tutti tranquilli, vi ringrazio tantissimo per l’affetto dimostrato, ma sto bene non fate storie apocalittiche dicendo ‘Dai Stefano che ce la farai’. Sto veramente bene e ho rispetto per chi sta male davvero. Giuro che sto benissimo, voglio bene a tutti”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

