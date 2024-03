In una storia il testo di 'Sembra semplice', potrebbe essere un riferimento ai problemi con Chiara Ferragni

“Finisce sempre bene, altrimenti non è finita, me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica”. Così Fedez in una storia su Instagram, pubblicando la canzone ‘Sembra semplice’ del 2013, cantata con J-Ax. In tanti hanno pensato possa essere un riferimento ai problemi di coppia con Chiara Ferragni.

Proprio Ferragni, intervistata da Fabio Fazio a ‘Che tempo Che fa’ domenica sera, aveva dichiarato: “Con Federico ci sentiamo, è un periodo di crisi, lo abbiamo avuto anche in passato, questa è una crisi un po’ più forte, vediamo“.

