L'evento a Roma il 18,19 e 21 Giugno 2024

Antonello Venditti celebra il quarantennale di ‘Notte Prima degli Esami 1984-2024 40th Anniversary’ proprio nella ‘vera’ notte prima degli esami di maturità. Dopo l’anteprima all’ Arena di Verona il 19 Maggio, il 18,19 e 21 giugno 2024 alle Terme di Caracalla Roma, si terranno tre grandi eventi.

A 40 anni dall’uscita del disco CUORE, Antonello Venditti celebra l’importante anniversario con tre concerti unici che prenderanno il via proprio il 18 Giugno, la notte prima degli esami di maturità. Venditti e la sua Superband porteranno live sul palco di Caracalla i brani dell’album CUORE insieme a molti altri grandi successi, diventati Storia della musica italiana nella loro attualità, e veri e propri inni generazionali.

E anche dal palco del Teatro Ariston di Sanremo è arrivato l’omaggio al brano ‘Notte prima degli esami’, scelto da Gazzelle nella serata delle cover, cantato con Fulminacci. Entrambi gli artisti romani saranno ospiti di Antonello Venditti all’Arena di Verona il 19 Maggio.

‘Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary’, è prodotto e organizzato da Friends and Partners. I biglietti saranno in vendita dalle 12.00 del 15 febbraio, su ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata