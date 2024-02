Il governatore: "Complimenti al conduttore e a questo suo Festival"

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha consegnato ad Amadeus la cittadinanza onoraria ligure. “Faccio i complimenti ad Amadeus e a questo suo Festival, l’ultimo – così mi dicono – anche se speriamo sempre di averlo ancora qui”, ha detto il governatore ligure durante la conferenza stampa. “È un festival straordinario in tutta la città di Sanremo, che ho trovato come non mai, da piazza Colombo a corso Matteotti, i porti, il lungomare”, ha aggiunto Toti. “Grazie alla Liguria e a tutti gli abitanti di Sanremo che in questi cinque anni ci hanno fatto sentire a casa”, ha dichiarato Amadeus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata