Il direttore artistico del Festival: "Con lei è cambiata la mia vita in tv". La ballerina: "Emozione fortissima ma oggi ho più esperienza"

Conferenza stampa a Sanremo dopo la terza serata della 74esima edizione del Festival. Presente il direttore artistico Amadeus, oltre alla co-conduttrice Lorella Cuccarini che sarà la protagonista della serata delle cover. Intanto, sono arrivati altri trattori al Festival: da Cuneo, dall’Astigiano e da altre zone, dopo che quelli da Melegnano erano già arrivati con la mucca Ercolina.

Polemica poi legata all’intervento degli attori di Mare Fuori sul tema della violenza sulle donne: Elena Cecchettin ha attaccato l’intervento, Amadeus ha risposto in conferenza stampa che rispetta il dolore della famiglia ma non deve scusarsi perché non ha “offeso nessuno”.

Nuovi trattori a Sanremo

“Un gruppo di agricoltori da Mondovì è partito questa mattina, saranno 25, 30 trattori, insieme a un pullman di altri agricoltori. Noi rimaniamo sempre qua in attesa di risposte, per capire se riusciremo a leggere una lettera sul palco dell’Ariston con una nostra voce”. Lo spiega a dal presidio di Sanremo Angelo Panigada, uno degli agricoltori di Riscatto Agricolo. “Noi siamo gli interlocutori – continua Panigada – il presidio è questo e siamo a 200 metri dall’Ariston. Siamo qua disposti a dialogare e capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Non vogliamo imporre niente, però la lettera va letta da una nostra voce”. I trattori sono arrivati intorno all’ora di pranzo.

Agricoltori in protesta chiedono di leggere comunicato

“Abbiamo scritto un comunicato ma non lo abbiamo consegnato ad Amadeus perché vorremmo leggerlo noi sul palco (del festival, ndr). Se non c’è apertura in tal senso, lui non leggerà niente”. Lo dice a LaPresse Filippo Goglio, uno dei portavoce del comitato Riscatto Agricolo di Melegnano. “Non c’è stato nessun contatto anzi ci hanno snobbato, senza tener conto della fatica che abbiamo fatto ad andare giù a Sanremo, dietro suo invito di 10 giorni fa”, ha aggiunto Doglio. Intanto oggi sul lungomare Trento e Trieste “arriverà un’altra colonna di trattori da Brescia, per rafforzare il presidio”, ha concluso.

Elena Cecchettin contro intervento Mare Fuori su violenza, Amadeus: “Scusarmi? Non ho offeso nessuno”

“Non sarà invitata Elena. Massimo dolore per Elena e la famiglia, l’intervento di ‘Mare Fuori’ riteniamo sia stato un intervento bello, ma rispetto il parere di Elena”. Così Amadeus, rispondendo a chi gli chiede se abbia pensato di invitare Elena Cecchettin al Festival di Sanremo dopo la sua critica all’intervento contro la violenza sulle donne del cast di ‘Mare Fuori’ nella seconda serata di Festival di Sanremo. “Se penso di chiamarla in privato per scusarmi? Non credo di aver offeso nessuno, quindi non mi devo scusare”, ha aggiunto il direttore artistico del Festival.

Amadeus: “Pubblico più giovane perchè cantanti rispecchiano gusti”

“Il pubblico si è abbassato d’età proprio per i cantanti in gara. Quando hai cantanti che rispecchiano i gusti dei giovani, i giovani ti seguono”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, nel corso della conferenza stampa all’Ariston in vista della quarta puntata del Festival di Sanremo. “Io prendo quella che ritengo essere l’attualità discografica amata dai giovani ha proseguito -. Questo non esclude nomi storici e importanti, che vengono tra l’altro amato dai giovani. È un festival, sotto tutti i punti di vista, contemporaneo”.

Cuccarini: “Gioventù fragile, dobbiamo sapere interpretare silenzi”

“Questa gioventù è estremamente fragile. Questi 3 anni di misure legate al covid sono stati più faticosi e difficili da digerire. Questo è il momento per i genitori di capire soprattutto quando i nostri ragazzi non ci parlano. Questi sono i momenti in cui dobbiamo stare vicini e sapere interpretare i loro silenzi piuttosto che quello che ci raccontano. Credo che i nostri ragazzi abbiano bisogno di immaginare, sognare e sperare di raggiungere un futuro luminoso per loro. Probabilmente noi dobbiamo, con la nostra esperienza di vita, cercare di aiutarli”. Lo ha detto Lorella Cuccarini nel corso della conferenza stampa all’Ariston in vista della quarta puntata del Festival di Sanremo, nel corso della quale sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Pecco Bagnaia ospite stasera al Festival

Ci sarà anche Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo della MotoGp con la Ducati, tra gli ospiti di questa sera al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Federica Lentini, vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Rai, oggi in conferenza stampa.

Cuccarini: “Emozione fortissima ma oggi ho più esperienza”

“È un’emozione sempre fortissima. Rispetto alla prima volta, nel 1993, al fianco Pippo Baudo, oggi con i miei 58 anni spero di avere un po’ di esperienza in più. Ma inutile dirlo che Sanremo è Sanremo anche per me”. Lo ha detto Lorella Cuccarini nel corso della conferenza stampa all’Ariston in vista della quarta puntata del Festival di Sanremo, nel corso della quale sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Amadeus: “Con Cuccarini cambiata mia vita in tv”

“Sono felicissimo di avere con me Lorella Cuccarini stasera, le voglio veramente bene. Devo a lei l’essere entrato in una tv generalista, negli anni 90 fu la prima a chiamarmi e mi disse se volevo fare con lei ‘Buona Domenica’ e da lì la vita prese una direzione nuova per me. Con lei Grease, trenta ore per la vita, campioni di ballo”. Lo dice il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, in conferenza stampa in vista della serata dei duetti che vedrà Lorella Cuccarini affiancare Amadeus in co-conduzione.

Amadeus riceve da Toti cittadinanza onoraria Regione Liguria

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, consegna ad Amadeus la cittadinanza onoraria ligure. “Faccio i complimenti ad Amadeus e a questo suo festival, l’ultimo così mi dicono anche se speriamo sempre di averlo ancora qui, è un festival straordinario in tutta la città di Sanremo, che ho trovato come non mai, da piazza Colombo a corso Matteotti, i porti, il lungomare”, le parole di Toti. “Grazie alla Liguria e a tutti gli abitanti di Sanremo che in questi cinque anni ci hanno fatto sentire a casa”, ha ringraziato Amadeus.

