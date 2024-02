Così Roberto Sergio in collegamento con Pierluigi Diaco su Rai 2

L’ad della Rai commenta le polemiche che circondano il Festival di Sanremo. “Di fronte a un Festival incredibile che ogni giorno racconta di storie di solidarietà, di battaglie contro il femminicidio e dei morti sul lavoro continuiamo a discutere di fesserie, scarpe e altri temi che non voglio aggiungere” ha detto Roberto Sergio, in collegamento con Pierluigi Diaco alla trasmissione ‘Bella Mà’ su Rai 2. Parlando del dialogo in musica tra Paolo Jannacci e Stefano Massini ieri sul palco dell’Ariston, incentrato sulla piaga dei morti sul lavoro, Sergio lo definisce “un momento straordinario”.

