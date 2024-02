"Delusi per l’invito ritirato dal palco di Sanremo”, spiega uno dei leader del gruppo Agricoltori Autonomi

Un gruppo di una cinquantina di agricoltori provenienti da Asti e Alessandria è arrivato al presidio di Sanremo. “Delusione per l’invito ritirato dal palco di Sanremo? Certo, ci aspettavamo un altro trattamento”, spiega Federico Ceio, uno dei leader del gruppo Agricoltori Autonomi. “Ora resteremo qui tutto il giorno e faremo sentire la nostra voce”. Lungo il muro che delimita il presidio sono stati appesi due striscioni, il primo recita “D’ora in poi le regole le faremo insieme”, il secondo “La burocrazia non ha mai dato da mangiare a nessuno”.

