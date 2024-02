Maria Esposito e il suo 'countdown' sui social

Sono uscite a mezzanotte su RaiPlay le prime 6 puntate di Mare Fuori 4. In chiaro, saranno visibili invece su Rai 2 a partire dal 14 febbraio. Gli attori, soprattutto quelli più giovani, hanno creato attesa e ‘hype’ sui social, condividendo video, foto e postando stories in merito all’attesa per l’imminente uscita, ieri sera.

Maria Esposito, nella serie Tv Rosa Ricci, dopo alcuni post commossi ieri ha ricondiviso una story nella quale attende la mezzanotte con una bottiglia di spumante e un countdown.

“Che ansia, manca solo un’ora: aspettate con me?” ha scritto invece Maddalena Stornaiuolo, Lena nella nella serie Tv, ricondividendo poi le risposte.

