L'attore interpreta 'Cucciolo', uno dei giovani che si trova all'IPM di Napoli. Giovedì le prime puntate su RaiPlay: "Speriamo di soddisfare le aspettative"

“La prima cosa che ho sentito è stata la responsabilità, il peso della responsabilità di poter dare voce a chi non ne ha, soprattutto con la molta visibilità che dà questo lavoro, sono stato felicissimo di poter fare nel mio piccolo la mia parte”. Così a LaPresse Francesco Panarella, attore che nella serie Tv Mare Fuori interpreta ‘Cucciolo’, Luigi Di Meo, un giovane omosessuale che si trova rinchiuso all’IPM di Napoli. Le prime 6 puntate della quarta stagione sono su RaiPlay il primo febbraio, mentre in chiaro usciranno su Rai 2 a partire dal 14 febbraio. Sul tema del rispetto dei diritti “c’è molto lavoro da fare però qualche passetto in avanti lo stiamo facendo” dice ancora Panarella. “Dobbiamo continuare a farne, continuare a guardare avanti. Bisogna soffermarsi sui valori che rendono gli esseri umani tali e non su superficiali discriminazioni ed etichettature che non hanno senso e che non hanno mai mosso il mondo né lo muoveranno mai. Quello che muove il mondo è quello che noi facciamo” conclude.

Il set di Mare Fuori

Panarella racconta del set di Mare Fuori, dove tutti sono “affiatati, ci vogliamo molto bene. E’ un gruppo molto coeso ed è il punto di forza della serie” dice. “Questa coralità ci rende unici e speciali ma unendo individualità si crea una narrazione unica nel suo genere. Sono molto contento del rapporto con gli altri, mai avrei pensato di trovare tante belle persone, soprattutto sul lavoro: sono soddisfatto e contento”. Sensazioni per l’imminente uscita della quarta stagione? “Ho sensazioni molto positive, abbiamo dato il massimo in questa stagione, come sempre insomma. Il nostro lavoro è contraddistinto da passione e impegno per far uscire un prodotto che sia il migliore possibile e soddisfare le aspettative grandissime che ci sono su questa stagione, speriamo che piaccia ma io sono sicuro sarà così” spiega. L’apice del successo è stato raggiunto con la terza stagione, lo scorso anno. Molti attori hanno avuto un boom, e hanno firmato partnership o pubblicità internazionali. “Se penso agli attori presenti sul set, Peppe (Giuseppe Pirozzi, ndr, che interpreta ‘Micciarella’) è ormai il mio fratellino acquisito, abbiamo questo rapporto di amore familiare come se ci conoscessimo da molto più tempo di quanto in realtà ci conosciamo. Sicuramente ho un rapporto particolare con lui ma anche con altri, Antonio Orefice, Enrico Tijani, Alessandro Orrei, dal primo all’ultimo: scegliere non posso, dovrei scegliere tra un fratello e un altro, ma sicuramente con Giuseppe è un rapporto speciale, ci siamo conosciuti il primo giorno di set e il rapporto è andato a crescere”. Ma anche gli attori più adulti della serie “sono stati uno più fantastico dell’altro, sono stati un punto di riferimento da quando ho messo piede sul set e mi hanno guidato molto, ognuno di loro da Ferrera a Carolina Crescentini, sono molto grato” dice Panarella.

Nella nuova stagione di Mare Fuori il percorso narrativo di ‘Cucciolo’ “è molto ampio, ci introduciamo più a fondo nelle sue riflessioni, il suo approccio alla vita a soffermarci più su aspetti personali del carattere, del rapporto con ‘Micciarella’ (il fratello, nella serie, ndr) e l’amore, il suo rapporto con se stesso: emergeranno tante cose e sarà molto interessante” aggiunge l’attore. Panarella, 22 anni, racconta di essere nato musicista: “Suonavo la batteria, sono più di 10 anni che suono. Sono fortunato di fare della mia passione il mio lavoro. La recitazione è arrivata un po’ a caso, in scivolata, ma mi ha sempre affascinato, ho sempre pensato che cinema e musica possano stare sullo stesso binario della mia vita, scrivere un album e girare una serie hanno più punti in comune di quanto ci si possa aspettare”.

E il futuro, cosa gli riserva? “Mi piace molto Pierfrancesco Favino e spero un giorno di poter lavorare con lui magari“. Qualcosa già in programma? “No, ma ci stiamo lavorando” dice ridendo. Un augurio per chi si appresta a vedere la nuova stagione? “Vivetevi la vita e siate voi stessi, io sono così. Nella serie, come nella via, bisogna sempre essere se stessi”.

