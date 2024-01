Aperta la camera ardente in Campidoglio, mercoledì i funerali

In Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Sandra Milo, l’attrice e diva del cinema italiano scomparsa a 90 anni. I funerali si terranno mercoledì nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a Roma. “Lei ha sempre condiviso tutto: gioia, dolori, ascese, ricadute, successi e insuccessi”. Questo il ricordo della figlia Deborah Ergas che, insieme al fratello Ciro De Lollis, ha rilasciato una dichiarazione ai cronisti presenti alla camera ardente.

“Mia madre ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, per la violenza alle donne, per il diritto al divorzio, all’autodeterminazione delle donne, alla carriera, agli stipendi uguali, persino per il fine vita”, ha aggiunto Deborah, ricordando il grande impegno sociale della madre e l’esempio che ha rappresentato per i suoi figli. “È stata una mamma sincera, vera, sempre molto presente con noi. Una parte di me se ne è andata con lei lassù in cielo”, stato invece il ricordo commosso del figlio Ciro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata