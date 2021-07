Gérard Depardieu

Si tratta di una pellicola di guerra, sulla campagna francese in Prussia Orientale nel 1945

Gérard Depardieu tornerà presto sul set. Per la precisione in Russia, per girare un film su uno squadrone francese partito a combattere nella Prussia Orientale nel 1945.

L’annuncio del nuovo progetto cinematografico è arrivato in occasione del “Baltic International Film Festival”, in cui Gérard Depardieu, cittadino russo dal 2013, era ospite d’onore.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese “Le Figaro”, il lungometraggio vedrà protagonista il reparto da caccia dell’aeronautica militare francese Normandie-Niémen e racconterà dell’intervento al fianco dell’Armata Rossa nel 1945 nella Prussia Orientale.

Gérard Depardieu a Kaliningrad per le riprese del nuovo film

Non è chiaro quando inizieranno le riprese del film, che si svolgeranno nella città di Kaliningrad (ex Konigsberg), al centro di quella famosa campagna militare. Anche il ruolo del famoso attore francese nella pellicola non è stato rivelato: non si sa se sarà regista, protagonista o se si è riservato entrambe le possibilità.

“Depardieu e la sua squadra inizieranno presto a girare un film sul leggendario squadrone Normandia-Niemen nella regione di Kaliningrad. Il progetto è davvero interessante, perché è una parte molto importante della storia di questa regione”, ha dichiarato Andreï Ermak, ministro della Cultura locale, precisando inoltre che, sebbene le scadenze del progetto siano ancora da definire, il film avrà il pieno sostegno del ministero e delle autorità locali.

