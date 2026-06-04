Regione Marche, prossimo consiglio martedì 9 giugno

Le proposte di legge concernenti la realizzazione di tettoie in zone agricole, le modifiche alla disciplina sulle piste da sci e gli impianti a fune, il suicidio assistito ai sensi delle sentenze costituzionali. Completano l’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 9 giugno alle ore 10. All’ordine del giorno, dopo il consueto spazio riservato a interrogazioni e interpellanze, tre proposte di legge. La prima concernente la realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature; la seconda che modifica la disciplina regionale degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato; la terza, iscritta ai sensi dell’art.86 del Regolamento interno, sulle procedure e sui tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito per effetto delle relative sentenze della Corte costituzionale. In coda diverse proposte di mozione. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 9 giugno. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

1)Interrogazioni a risposta immediata

2)Interrogazioni

n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”;

n. 178 a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Biondi e Pasqui “Aggiornamento in merito al parere legale annunciato relativamente all’intervento finanziato nel Comune di Appignano del Tronto – PSR Marche 2014-2020”;

n. 179 a iniziativa del Consigliere Nobili “Situazione della falesia di San Michele – Sassi Neri nel Comune di Sirolo e stato di avanzamento delle attività di progettazione degli interventi di difesa costiera”;

n. 207 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Sebastiani “Legge Regionale n. 52 del 27/04/1990 “Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico e modifica alla L.R. 3 marzo 1990, n. 9 “Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica””;

n. 230 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Prove selettive per l’accesso al corso di formazione per maestri di sci alpino – scelta della sede di svolgimento e impatto sui candidati marchigiani”;

n. 142 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Cardiochirurgia Pediatrica nelle Marche – garanzia della continuità assistenziale e gestione delle emergenze”;

n. 239 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Criticità presso la SOD Chirurgia Pediatrica e delle Specialità chirurgiche presso il Presidio Ospedaliero “Salesi””;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

n. 151 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Riapertura termini Avviso pubblico per n. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare alla S.O. Affari Legali e Contenzioso presso l’AOU delle Marche”;

n. 171 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Cesetti e Piergallini “Iniziative urgenti a tutela della sanità pubblica marchigiana e chiarimenti in merito alla direzione dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali San Salvatore di Pesaro e Santa Croce di Fano”;

n. 238 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Iniziative di Regione Marche in vista della Presidenza italiana EUSAIR 2026–2027 e finanziamento della Legge regionale n. 15/2024”;

3)Interpellanze

n. 27 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Piergallini, Vitri “Politiche regionali in materia di contrasto del gioco d’azzardo”;

n. 28 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi, Ruggeri “Personale e strumentazione incompleta ed insufficiente nei consultori familiari marchigiani”;

4)Proposte di legge

n. 27 a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Marconi “Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature”;

Relatore di maggioranza: Gianluca Pasqui

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

n. 41 a iniziativa del Consigliere Antonini “Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato)”;

Relatore di maggioranza: Andrea Antonini

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

5)Mozioni

n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi “Trasferimento delle ATO in capo alle Province”;

n. 33 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Sostegno alla zootecnia marchigiana”;

n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)