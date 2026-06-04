Germania, cede il carrello di un aereo Lufthansa al gate di Francoforte: il momento dell'incidente

Incidente senza passeggeri a bordo per un aereo Lufthansa all’aeroporto di Francoforte, in Germania, dove il carrello anteriore di un Boeing 787-9 Dreamliner ha ceduto mentre il velivolo si trovava fermo al gate. Le immagini diffuse sui social media da Flightradar24 mostrano il muso dell’aereo abbassarsi improvvisamente fino a toccare il suolo, lasciando il velivolo inclinato in prossimità dell’area di imbarco. Il gestore aeroportuale Fraport ha confermato il “guasto” che ha coinvolto un aereo della compagnia tedesca. Secondo quanto riportato, al momento dell’incidente non erano presenti passeggeri a bordo. Lufthansa ha fatto sapere di aver attivato un’unità di crisi per chiarire le cause dell’accaduto. L’aereo coinvolto è un Boeing 787-9 consegnato alla compagnia solo all’inizio dell’anno. Le immagini mostrano danni visibili al Dreamliner, identificato con la sigla D-ABPQ. A seguito dell’incidente è stato cancellato il volo LH450 diretto a Los Angeles previsto per oggi, 4 giugno. “Il carrello di atterraggio anteriore dell’aereo si è ripiegato inaspettatamente mentre era parcheggiato”, ha dichiarato un portavoce di Lufthansa alla Dpa. Al momento dell’incidente, a bordo si trovavano membri dell’equipaggio e personale di terra, ha aggiunto il portavoce. “Diversi dipendenti sono rimasti feriti e stanno ricevendo cure mediche“. L’aereo è stato costruito nel 2025 ed è entrato in servizio solo nel febbraio 2026. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un guasto tecnico.