Milano, Ilaria Salis visita a sorpresa il Cpr di via Corelli: "Condizioni igienico-sanitarie aberranti"

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha visitato a sorpresa il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano per verificare le condizioni dei migranti irregolari in attesa di espulsione. “La ragione di questa visita è sicuramente verificare quelle che sono le condizioni in cui si trovano i Cpr oggi in Italia per denunciare non solo le condizioni ma anche questo sistema assolutamente disumano della detenzione amministrativa”, ha spiegato l’europarlamentare a margine del sopralluogo. “Le condizioni igienico-sanitarie sono aberranti, i servizi igienici sono insufficienti rispetto al numero di trattenuti e nel blocco D non ci sono docce funzionanti. Le lenzuola sono le stesse lenzuola che sono presenti in tutti i Cpr italiani – ha proseguito Salis – Queste lenzuola di fatto estremamente sintetiche che con il caldo praticamente diventeranno qualcosa di intollerabile”. Problemi anche sul fronte alimentare. L’europarlamentare ha riferito segnalazioni sulla qualità del cibo e ha posto l’accento sul fenomeno dell’autolesionismo tra i reclusi. “Quello che invece si fa è distribuire farmaci, distribuire psicofarmaci, ma di fatto se comunque l’ambiente non facilita la cura di un soggetto, non è che solo con le medicine si possa in qualche modo guarire”, ha aggiunto Salis. “Io credo che un provvedimento come quello che è stato messo in atto dal governo spagnolo di regolarizzare la posizione di un cospicuo numero di persone presenti sul territorio da tempo potrebbe essere un primo passaggio perché consentirebbe a queste persone di integrarsi, di poter lavorare con un contratto in regola, di pagare le tasse, contribuire alla società come molte persone qui dentro con cui ho parlato stamattina anche vorrebbero ma non hanno la possibilità”, ha concluso.