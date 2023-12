Nove le nomination per il film di Greta Gerwig, otto per la pellicola di Christopher Nolan

‘Barbie’ di Greta Gerwig domina i Golden Globe Awards con nove nomination, tra le quali quella per il miglior film musicale o commedia, oltre alle nomination per Margot Robbie e Ryan Gosling e per tre delle sue canzoni originali. Il film è seguito da vicino dal suo “compagno di uscite” (e di meme) ‘Oppenheimer’, che ha ottenuto otto nomination, tra le quali quella per il miglior film drammatico e per gli attori Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ed Emily Blunt.

Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama hanno presieduto l’annuncio dal Beverly Hilton Hotel, dove si terrà anche la premiazione del 7 gennaio. Tra i film nominati per il miglior film drammatico figurano ‘Oppenheimer’, ‘Killers of the Flower Moon’ di Martin Scorsese, ‘Maestro’ di Bradley Cooper, ‘Past Lives’ di Celine Song, ‘Anatomy of a Fall’ di Justine Triet e ‘The Zone of Interest’ di Jonathan Glazer. Nella categoria miglior film musicale o commedia, ‘Barbie’ è insieme a ‘Air’, ‘American Fiction’, ‘The Holdovers’, ‘May December’ e ‘Poor Things’. ‘Poor Things’ di Yorgos Lanthimos e ‘Killers of the Flower Moon’ di Scorsese hanno ricevuto entrambi sette nomination.

‘Barbie’ ha raggiunto così il secondo posto per numero di nomination nella storia dei Globes insieme a ‘Cabaret’, del 1972. Robert Altman con il suo ‘Nashville’ resta il detentore del record, la pellicola ebbe 11 nomination.

‘Succession’ è stato il programma televisivo più ricco di nomination, con nove nomination, tra cui quelle per le star della serie Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin.

Netflix ha ottenuto il maggior numero di nomination in assoluto, con 13 totali per una lista che comprendee ‘Maestro’, ‘May December’ e ‘Rustin’, seguita dalla Warner Bros. che ha realizzato ‘Barbie’, ‘The Super Mario Bros. Movie’ e ‘The Color Purple’ con 12 nomination. Il film ‘Napoleon’ di Ridley Scott non ha ricevuto alcuna nomination. Anche ‘Ferrari’ di Michael Mann, con Adam Driver, ha ottenuto zero nomination.

